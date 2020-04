Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebe in die Flucht geschlagen

Mühlhausen (ots)

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Straße schlug am Donnerstagmorgen, gegen 3.30 Uhr,vermutlich zwei Fahrraddiebe, unbewusst, in die Flucht. Sie stiegen von der Webergasse aus auf einen Hinterhof. Dort öffneten sie eine Fahrradbox und wollten gerade zwei Fahrradschlösser knacken, als die Bewohnerin auf die Unbekannten aufmerksam wurde. Sie öffnete ihr Fenster. Daraufhin ergriffen die vermeintlichen Diebe, ohne Beute, die Flucht. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu den unbekannten Dieben, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

