Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bauutensilien gestohlen

Nordhausen (ots)

Von einer Baustelle in der Sangerhäuser Straße klauten Unbekannte von Dienstag, 28. zu Mittwoch, 29. April ein 1000 Liter Trinkwasserfass und drei Mörtelkübel mit einem Fassungsvermögen von je 200 Litern. Den Diebstahl bemerkten Mitarbeiter am Mittwochmorgen. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

