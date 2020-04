Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtasche gestohlen

Bad Frankenhausen (ots)

Die Unaufmerksamkeit einer Kundin nutzte ein Dieb am Mittwoch, gegen 18.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße. Während die Frau den Einkauf im Auto verstaute, ergriff er unbemerkt die Handtasche und verschwand. Neben dem Geld befanden sich weitere persönliche Gegenstände in der Tasche. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

