Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Keller gestohlen

Leinefelde (ots)

Am Mittwoch entdeckte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gaußstraße den Einbruch in seinen Keller. Unbekannte brachen das Vorhängeschloss auf. Sie erbeuteten eine Stichsäge und eine Bohrmaschine. In einen weiteren Keller gelangten der oder die Täter nicht. Hier blieb es beim beschädigten Schloss.

