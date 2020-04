Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund verursacht Unfall

Sondershausen (ots)

Ein frei laufender Hund verursachte am Mittwochnachmittag in Sondershausen einen Verkehrsunfall. Er lief unangeleint auf dem Volksplatz und der Crucisstraße umher. Dabei rannte er in ein Fahrrad. Die 80-jährige Radlerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mischlingshund blieb unverletzt. Warum der Hund nicht angeleint war, ist noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell