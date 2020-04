Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leblose Frau nach Wohnungsbrand geborgen

Nordhausen (ots)

Rettungskräfte entdeckten in der zurückliegenden Nacht eine 79-jährige Frau leblos in ihrer völlig verqualmten Wohnung im Zuckerweg. Ersten Ermittlungen zufolge kam es in der Wohnung kurz nach drei zu einem Feuer. Zur Brandentstehung und den genauen Todesumständen sind derzeit noch keine Aussagen möglich. Sobald die Wohnung gefahrenlos betreten werden kann, nehmen die Kriminalisten ihre Arbeit zur Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen auf. Die anderen Bewohner des Hauses waren nicht betroffen und konnten in ihren Wohnungen bleiben.

