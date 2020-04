Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeuge nach Unfallflucht am Taschenberg gesucht

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht einen wichtigen Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Taschenberg. Am Samstag, 11. April, gegen 11.35 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 45, Bürobedarf Koch, beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Skoda Rapid. Ein Zeuge wies den bislang unbekannten Fahrer auf den Unfall hin. Dieser hinterließ einen Zettel am Skoda mit einer Telefonnummer. Bislang scheiterte die Kontaktaufnahme des Geschädigten mit dem Verursacher, da die Telefonnummer scheinbar fehlerhaft ist. Die Polizei sucht nun den oder die Zeugin, die den Unfallverursacher auf den Unfall aufmerksam gemacht hat. Außerdem wird der Verursacher gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

