Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Straßenverkehrsgefährdung Zeugen und Transporterfahrer gesucht

Bendeleben (ots)

Die Polizei in Sondershausen sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung am Freitag, 31. Januar, auf der Landstraße zwischen Sondershausen und Bad Frankenhausen. Zwischen 11.50 und 12 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann mit seiner Frau die Landstraße. Kurz vor der Ortslage Bendeleben, auf einer langen Geraden, überholte der Mann in seinem VW Bora einen Transporter. Als er vor dem Transporter wieder nach rechts einscherte, drängte ihn ein BMW 525xDrive, der den Bora überholen wollte, nach rechts auf den Seitenstreifen. Der Bora geriet ins Schleudern. Nur mit viel Glück gelang es dem 65-Jährigen, sein Auto unter Kontrolle zu halten. Der BMW setzte seine Fahrt fort. Wer hat die Situation beobachtet und kann Angaben zum Fahrer des BMW machen? Außerdem wird der Fahrer des Transporters gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

