Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Litfaßsäule beschmiert

Nordhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann beschmierte am Dienstagmittag in Salza, in der Hauptstraße und in der Pfarrstraße eine Litfaßsäule mit verschiedenen Stiften. Zu erkennen waren verschiedenen Schriftzüge, wie LEGO und FUSS. Zeugen verständigten die Polizei. Trotz einem sofortigen Einsatz konnte der Unbekannte entkommen. Eine Zeugin nahm den Täter bei seinen Schmierereien fotografisch auf. Der Unbekannte trug ein braun, weißes Basecape, eine kurze schwarze Hose mit Aufschrift und schwarz, weiße gestreifte Turnschuhe. Er hatte einen dunklen Rucksack dabei, aus dem ein Plüschbär hervorschaute und eine weiße Gesichtsmaske hing. Der Täter trug einen Nasen und Mundschutz. Hinweise zum Tatgeschehen oder einem möglichen Täter nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

