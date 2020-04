Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Persönliche Sachen aus Auto gestohlen

Mühlhausen (ots)

Einen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte ein bislang unbekannter Dieb am Dienstag gegen 14.45 Uhr in der Burgstraße. Ein Lkw Fahrer und sein Mitarbeiter hatten das Auto verlassen, um sich nach dem Weg zu erkundigen. Hierbei ließen sie das Auto unverschlossen. Ein Unbekannter öffnete die Beifahrertür und klaute eine Umhängetasche in der sich Geldbörse mit Bargeld, ein Navigationsgerät und weitere persönliche Dokumente befanden. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510.

