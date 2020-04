Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash beim Abbiegen

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag, gegen 21.50 Uhr, befuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem Peugeot die Wendewehrstraße in Richtung Ammersche Landstraße. An der Einmündung zur Ammerbrücke beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden Citroen. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. Die Feuerwehr musste zur Bindung von Betriebsstoffe alarmiert werden.

