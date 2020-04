Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungswidrige Schmierereien in Bushaltestelle

Uthleben (ots)

In der Karl-Marx-Straße beschmierten Unbekannte die Fahrplantafel der Verkehrsbetriebe Nordhausen. Mit einem Stift wurden mehrere kleine Hakenkreuze aufgemalt und, vermutlich mit einem Feuerzeug, eingebrannt. Ein Busfahrer entdeckte die Schmierereien am Dienstag gegen 18.20 Uhr. Wann genau diese stattgefunden haben, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

