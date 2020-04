Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf der Flucht Drogen weggeschmissen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittag wollten Polizisten in Heiligenstadt einen Radfahrer kontrollieren. Der 31-Jährige flüchtete zunächst. Hierbei warf er, vor den Augen der Beamten, etwas auf die Straße. In der Rheda-Wiedenbrücker-Straße stoppten sie den Radler. Bei der Überprüfung des Fluchtweges entdeckten sie dann auch die weggeworfenen Sachen. Es handelte sich um Amphetamine. Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

