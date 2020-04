Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drogen zufällig entdeckt

Nordhausen (ots)

Eigentlich wollten die Polizisten am Dienstagabend, gegen 23.25 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße einen Streit schlichten. Während der Erhebung der Personalien eines Beteiligten mussten sie den 37-Jährigen nach seinem Ausweis durchsuchen. Hierbei fanden sie kleine Mengen an Chrystel. Gegen den Mann aus Berga im Südharz wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Auch bei einem 20-jährigen Ladendieb aus dem Landkreis wurden am Dienstag in einem Supermarkt in Nordhausen Amphetamine und Cannabis gefunden. Die hinzugerufenen Polizisten stellten die Drogen sicher und erstatteten Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell