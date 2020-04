Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radler in Unfall verwickelt

Bad Frankenhausen (ots)

Zwei Radfahrer stürzten am Montagnachmittag in Bad Frankenhausen. Ein 54-jähriger Mann überholte gegen 17.25 Uhr auf dem Radweg zwischen Bad Frankenhausen und Rottleben einen 14-jährigen Jugendlichen. Hierbei berührten sich beide Fahrräder seitlich, so dass die Radler zu Fall kamen. Der 54-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

