Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Autofahrer nimmt Radfahrer die Vorfahrt

Ringleben (ots)

Ein 62-jähriger Radfahrer musste am späten Montagnachmittag, nach einem Unfall, ins Krankenhaus gebracht werden. Er war zuvor, gegen 18 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Landstraße zwischen Borxleben und Ringleben unterwegs. Ein 60-jähriger Autofahrer beabsichtigte im selben Augenblick mit seinem Mitsubishi aus einer Seitenstraße auf die Borxlebener Straße aufzufahren. Hierbei kollidierte er mit dem in Richtung Arterner Straße fahrenden Radler. Da der Autofahrer am Unfallort aussagte, eine Flasche Bier getrunken zu haben, führten die Polizisten mit ihm einen Alkoholtest durch. Der ergab über 0,3 Promille. Sie stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell