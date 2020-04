Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau nach Streit im Krankenhaus

Nordhausen (ots)

Auf dem Petersberg eskalierte am Montagabend ein Streit zwischen einer jungen Frau und einem Mann. Laut Zeugenaussagen befand sich das Pärchen auf dem verschlossenen Gelände. Dann schlug der 32-Jährige auf seine 20-jährige Begleiterin so ein, dass sie zu Boden stürzte. Warum es zum Streit kam und was sich genau abgespielt hat, muss weiter geklärt werden. Die junge Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Gegen den 32-Jährigen erstatteten die Polizisten von Amts wegen Anzeige wegen Körperverletzung.

