Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer mit Auto zusammengestoßen

Breitenworbis (ots)

Am Montag, gegen 17.55 Uhr, befuhr ein 21 jähriger Mann mit seiner Yamaha die L 1014 aus Richtung Autobahn 38 in Richtung Kreisel Breitenworbis. An der Einmündung zur Verlängerung der Lindeistraße kollidierte der junge Mann mit dem Opel eines 78-Jährigen, der nach links auf die Landstraße in Richtung Kreisel auffuhr. Der Motorradfahrer musste ins Krankenhaus, seine Maschine wurde abgeschleppt. Der Autofahrer blieb unverletzt.

