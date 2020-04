Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflüchtiger gestellt

Greußen (ots)

In der Erfurter Straße kam es am Montag, gegen 16.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Ein 72-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Opel Corsa an der Ampel auf den vor ihm haltenden Skoda auf. Um den weiteren Verkehr nicht zu behindern, bat der 64-jährige Skodafahrer den Unfallgegner zur Seite zu fahren, damit man alles Weitere klären kann. Der 72-Jährige dachte gar nicht daran und fuhr davon. Er konnte im Rahmen weiterer Ermittlungen ausfindig gemacht werden. Warum der Rentner weiter fuhr, muss nun geklärt werden. Gegen ihn wird wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

