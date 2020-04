Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Es war Brandstiftung, Kriminalisten untersuchen Brandort am Vormittag

Großberndten (ots)

In der zurückliegenden Nacht zerstörte ein Feuer eine Scheune in Großberndten im Kyffhäuserkreis. Am Vormittag untersuchten nun die Spezialisten der Kriminalpolizei den Brandort. Die Spurensuche ergab, dass der Brand gelegt wurde. Außerdem kam es zum Diebstahl eines Fahrrades vom Grundstück. Derzeit gibt es noch keine Täterhinweise, so dass die Ermittler auf Zeugenhinweise angewiesen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell