LPI-NDH: Nächtliches Saunieren blieb nicht unbemerkt

Mühlhausen (ots)

Nicht schlecht staunten ein Mitarbeiter der Thüringentherme und die alarmierten Polizisten in der Nacht zum Montag als sie die Sauna der Therme betraten. Dort hatte es sich ein 35-jähriger Mann im Drogenrausch bequem gemacht und saunierte. Zuvor löste er durch sein Einbrechen in die Therme den Alarm aus, was den Mitarbeiter und die Polizisten auf den Plan rief. Die Polizisten fanden bei dem polizeibekannten Mann nicht nur Einbruchswerkzeug, sondern auch mehrere Gramm Marihuana, einen Joint und Bargeld. Er musste seinen Saunagang vorzeitig beenden und die Therme verlassen. Gegen ihn wurden unter anderem Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

