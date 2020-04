Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin nach Wildunfall im Krankenhaus

Wolkramshausen (ots)

Eine 56-jährige Autofahrerin kollidierte am Montagmorgen, gegen 5.30 Uhr, mit ihrem Mercedes auf der Landstraße zwischen Wolkramshausen und Nohra mit einem Wildschwein. Die Kollision war so heftig, dass das Tier verendete und das Auto nicht mehr fahrbereit war. Die Frau musste, leicht verletzt, ins Krankenhaus gebracht werden. An der Unfallstelle kam es für ca. 30 Minuten zu Behinderungen.

