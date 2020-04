Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Sondershausen (ots)

Am 25.04.2020 ereignete sich um 19:25 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Nordhäuser Straße in Sondershausen. Der 58jährige Fahrer eines Pkw Nissan beabsichtigte zu dieser Zeit neben dem Stocksen vom Parkplatz auf die Nordhäuser Straße aufzufahren. Hierbei beachtete er den 81jährigen Radfahrer nicht, welcher sich von rechts kommend auf dem Gehweg nähert. Es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge in deren Folge der 81jährige stürzt und verletzt wird. Er muss sich anschließend mit dem hinzu gezogenen Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus begeben.

