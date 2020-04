Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall in Kurve

Bundesstraße 85 Kyffhäuser (ots)

Am 24.04.2020 ereignete sich auf der Bundesstraße 85 zwischen dem Abzweig Kyffhäuserdenkmal und Kelbra ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 17jährige Fahrer einer KTM (125ccm) befuhr die kurvenreiche Straße in Richtung Kelbra, als er alleinbeteiligt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei den besonderen Straßenverhältnissen in einer Kurve zu Fall kommt und mit der Leitplanke kollidiert. Der 17-jährige wird zum Glück nicht schwer verletzt, muss aber zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Am Motorrad entsteht Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 500,-EUR.

