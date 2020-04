Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von vorderer Kennzeichentafel

Nordhausen (ots)

Am 26.04.2020, gegen 02:45 Uhr, stellte eine Streife des ID Nordhausen das Fehlen der vorderen Kennzeichtafel an einem Fahrzeug fest. Der PKW VW Golf GTI war in Nordhausen, Altendorf 6 abgestellt.

Die Situation vor Ort ließ den Verdacht zu, dass das amtliche Kennzeichen entwendet wurde.

Durch den eingesetzten Beamten wurde der Fahrzeughalter kontaktiert und der Verdacht des Diebstahls bestätigte sich. Nach Rücksprache mit dem Geschädigten konnte der Tatzeiraum auf die Zeit zwischen 00:01 Uhr bis 02:45 Uhr eingegrenzt werden.

Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen entgegen.

