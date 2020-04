Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verunfallt mit einem nicht zugelassenen Motorrad

Lengenfeld unterm Stein (ots)

Ein 35 jähriger Mann aus Wanfried befuhr am Freitagabend, den 24.04.2020 mit einem Motorrad den Blankentalsweg in Lengenfeld unterm Stein in Richtung Ortsausgang. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend stürzte und verletzte er sich schwer, so dass er zur Behandlung ins Krankenhaus musste. Am Motorrad entstand geringfügiger Sachschaden. Das Motorrad war weder zugelassen noch versichert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Unstrut-Hainich

Telefon: 03601 4510

E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell