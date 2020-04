Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichendiebstahl

Rockensußra (ots)

Im Tatzeitraum vom 18.04.2020 bis 25.04.2020 wurde ein amtliches Kennzeichen eines Anhängers, welcher in Rockensußra in der Straße Am Sportplatz abgestellt war, durch unbekannte Täter entwendet. Sachdienliche Hinweise können an die PI Kyffhäuser (Telefon: 03632-6610) gemeldet werden.

