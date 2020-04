Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Laube in Flammen, Rentner nach Löschversuchen im Krankenhaus

Kalbsrieth (ots)

Gegen 13.40 Uhr brach in einer Gartenlaube in Ritteburg ein Feuer aus. Nachbarn bemerkten die Flammen und verständigten den 73-jährigen Besitzer, der kurz zuvor die Laube, die als Partyraum genutzt wird, verlassen hatte. Gemeinsam versuchten der Rentner und die Nachbarn zu löschen. Hierbei zog sich der 73-Jährige eine Rauchgasvergiftung zu und musste mit den alarmierten Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Ermittlungen zufolge löste ein technischer Defekt am Fernseher, der eingeschalten war, das Feuer aus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell