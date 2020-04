Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autotür unkontrolliert geöffnet, Radfahrerin im Krankenhaus

Artern (ots)

Eine 71-jährige Radfahrerin kam am Freitagvormittag nach einem Unfall in Artern ins Krankenhaus. Sie befuhr gegen 9.50 Uhr die Harzstraße in Richtung Sangerhäuser Straße. Plötzlich öffnete eine Autofahrerin, die am rechten Straßenrand geparkt hatte, ihr Fahrzeug. Die Seniorin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Tür. Sie stürzte und verletzte sich am Bein.

