Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baumaterialen gestohlen

Nordhausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Jugendliche klauten in der Nacht zum Freitag von einer Baustelle in der Albert-Traeger-Straße mehrere Dachlatten. Ein Zeuge hatte gegen 3.30 Uhr die Diebe beobachtet und die Polizei verständigt. Als die Beamten an der Baustelle der Turnhalle eintrafen, waren die Täter nicht mehr zu sehen. Eine Fahndung verlief negativ.

