Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Unfall verletzt

Sondershausen (ots)

Ein fünfjähriges Kind ist bei einem Unfall, der sich am Donnerstag in Sondershausen ereignete, verletzt worden. Der Junge war gegen 11 Uhr mit seinem Fahrrad, im Beisein seiner Eltern, auf dem Gehweg in der Hospitalstraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er auf die Straße, wo es zur Kollision mit einem herannahenden Opel kam. Das Kind musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

