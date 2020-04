Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann mit Axt bedroht

Bad Frankenhausen (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in Bad Frankenhausen vorläufig festgenommen worden. Gegen 15 Uhr hatte der polizeibekannte Mann die Wohnung eines ihm bekannten 32-Jährigen, in der Wohnsiedlung Am Tischplatt, aufgesucht. Dort forderte er Geld von dem 32-Jährigen, drohte mit einer Axt und attackierte ihn körperlich. Anschließend verließ der Angreifer die Wohnung. Als er später ohne Axt wiederkehrte, konnte er durch die inzwischen informierten Polizisten gestellt werden. Er war erheblich alkoholisiert. Ein Test ergab über zwei Promille. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Geschehens dauern an. Der Mann wurde am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt.

