Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer und Sozia leicht verletzt

Sondershausen (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Mittwoch, gegen 18.20 Uhr, die Güntherstraße aus Richtung Florian-Geyer-Straße. Als der 23-Jährige nach links in die Conrad-Röntgen-Straße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem Motorrad, welches die Straße in gleicher Richtung befuhr und gerade überholt hatte. Der 18 Jahre alte Motorradfahrer stürzte. Er und seine 17-jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht. Sie kamen ins Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

