LPI-NDH: Auto fährt in Gartenzaun - Polizei stellt Führerschein sicher

In Bottendorf im Kyffhäuserkreis endete die Fahrt eines Mannes am Mittwochabend in einem Gartenzaun. Der 55-Jährige bog gegen 18.25 Uhr von der Kesselstraße nach links der Hauptstraße folgend auf die Schönewerdaer Straße ab. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Dacia durchbrach in weiterer Folge einen Gartenzaun und kam schließlich zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 55-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab über ein Promille. Er musste daraufhin seinen Führerschein abgeben. Die Feuerwehr kam zur Bindung ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten ebenfalls zum Einsatz.

