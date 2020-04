Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geräteschuppen abgebrannt

Sondershausen (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 1.30 Uhr, ist in der Possenallee ein Geräteschuppen komplett abgebrannt. Darin waren mehrere Mülltonnen und Gartengeräte abgestellt. Durch das Feuer sind auch Teile eines angrenzenden Zauns, sowie gelagertes Brennholz in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

