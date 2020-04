Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund reißt sich los - Mann verletzt

Mühlhausen (ots)

Ein 23-Jähriger ist am Mittwochabend, gegen 19.45 Uhr, in Mühlhausen von einem Hund gebissen worden. Als er den Hund, welcher im Eingangsbereich eines Supermarktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße am Geländer angeleint war, passierte, riss dieser sich plötzlich los und attackierte den Hund, den der 23-Jährige bei sich führte. Er ging dazwischen und wurde leicht an der Hand verletzt. Der junge Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen die Halterin des Hundes, der die Bissverletzung verursacht hat, wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

