Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aschenbecher gerät in Brand

Bad Langensalza (ots)

Zu einem Brand in einer Wohnung wurden Polizei und Feuerwehr am Mittwoch, gegen 11 Uhr, in die Straße der Brauerei gerufen. Es stellte sich heraus, dass der Inhalt eines Aschenbechers, der auf einem Fensterbrett stand, Feuer gefangen hatte. Hierdurch wurde das Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

