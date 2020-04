Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Wildunfälle in zwei Stunden

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In kurzer Zeit ereigneten sich am Dienstagabend im Eichsfeld vier Wildunfälle. Zwischen 21.30 Uhr und 23.10 Uhr kollidierten die Autos jeweils mit einem Reh. Die Unfallorte lagen dabei nahe Dietzenrode, Lindewerra, Teistungen und Rustenfelde. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Polizei rät dazu, besonders in den Abend- und frühen Morgenstunden besonders vorausschauend zu fahren und bremsbereit zu sein.

