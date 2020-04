Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreimal positiv getestet

Bad Langensalza (ots)

Gleich drei Fahrten unter Drogeneinfluss stellten Polizisten in Bad Langensalza fest. Am Dienstag kontrollierten sie gegen 19 Uhr einen Radfahrer am Wiebeckplatz. Der 43-Jährige war den Beamten aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Ein Drogentest verlief bei ihm positiv. Ein 22-Jähriger, der ebenfalls unter Drogeneinfluss stand, wurde in der Nacht gegen 1.20 Uhr gestoppt. Er war mit seinem Mercedes auf der Thamsbrücker Landstraße unterwegs. Eineinhalb Stunden später zeigte ein Pedelec-Fahrer in der Kleinspehnstraße starke Ausfallerscheinungen. Auch bei ihm verlief der Drogentest positiv. Zudem stellten die Beamten bei dem 37-Jährigen Drogen und ein Butterflymesser, welches unter die Vorschriften des Waffengesetzes fällt, sicher.

