Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt

Günterode (ots)

Schwer verletzt kam ein Motorradfahrer am Dienstagnachmittag im Eichsfeld ins Krankenhaus. Er war gegen 15.20 Uhr auf der Landstraße 1009 aus Richtung Berlingerode in Richtung Günterode unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf das angrenzende Feld und stürzte. Am Motorrad entstand Sachschaden.

