Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Arno Andre aus Sondershausen vermisst

Bild-Infos

Download

Sondershausen (ots)

Seit Montag, 20. April, wird der 52-jährige Arno Andre aus Sondershausen vermisst. Er ist 1.60 m groß und hat dunkelblonde, sehr kurze Haare. Herr Andre ist geistig behindert, was man an seiner Mimik und Gestik erkennt. Zuletzt war er mit einer braunen Jacke und Sandalen bekleidet. Eine Bekannte hat den Vermissten am Montag, gegen 9 Uhr, letztmalig, in Sondershausen gesehen. Er ist orintiert und hält sich täglich im Stadtgebiet auf, vorwiegend an den Treffpunkten des Trinkermilieus. Wer hat Herrn Andre seit seinem Verschwinden gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell