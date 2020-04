Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger in Wohnung

Bad Frankenhausen (ots)

Zwischen Samstag, 18. April und Montag, 20. April brachen Unbekannte in eine Wohnung am Anger ein. Die Wohnung wird derzeit leer geräumt und fast leer. Dennoch stahlen der oder die Einbrecher Computertechnik, Bekleidung und einen Beamer mit Leinwand im Wert von mindestens 5000 Euro. Möglicherweise hängt der Einbruch mit weiteren Einbruchsversuchen in die Keller eines Wohn-und Geschäftshauses, darunter eine Apotheke, am Anger zusammen. In die Keller gelangten die Diebe nicht, hinterließen aber einen Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen.

