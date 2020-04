Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken am Steuer

Leinefelde (ots)

Mit über 2,3 Promille war ein Autofahrer in der Nacht zum Dienstag in Leinefelde unterwegs. Gegen 00.45 Uhr kontrollierten Polizisten den 52-Jährigen in der Berliner Straße. Er musste seinen Clio stehen lassen und die Beamten ins Krankenhaus begleiten. Sie stellten seinen Führerschein sicher und erstatteten Anzeige gegen den Mann.

