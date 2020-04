Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nicht verkehrstüchtige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen

Artern (ots)

Polizisten kontrollierten am Montagabend eine 43-jährige Autofahrerin in einem Ford Mondeo in Artern. Die Frau hatte nicht nur Alkohol getrunken, über 0,9 Promille ergab ein Test, sondern auch Drogen konsumiert. Sie musste mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Der Ford, mit dem die Frau fuhr, war nicht zugelassen, einen Führerschein besitzt die 43-Jährige auch nicht. Wem das Auto tatsächlich gehört, muss noch geklärt werden. Gegen die Frau wird nun unter anderen wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

