Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher unter Drogen erwischt

Bad Langensalza (ots)

Unter Drogeneinfluss steuerte am Montagabend ein Jugendlicher sein S 51 in Bad Langensalza. Polizisten wurden im Stadtgebiet auf das Moped aufmerksam. Der Fahrer versuchte zunächst vor der Streife zu flüchten. Hierbei kollidierte er bei einem Überholvorgang beinahe mit dem vorausfahrenden Pkw. Dann ordnete er sich in einer Linksabbiegerspur ein, bog im letzten Moment jedoch nach rechts auf die Erfurter Straße ab. In der Tonnaer Straße gelang es den Beamten schließlich das Moped zu stoppen. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten dann den Drogenkonsum fest. Der Jugendliche musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus und sein Moped stehen lassen.

