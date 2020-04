Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto stößt gegen Zaun und fährt einfach weiter

Kefferhausen (ots)

Ohne den Unfall anzuzeigen verließ ein unbekannter Autofahrer am Montag eine Unfallstelle im Mühlberg. Das unbekannte Fahrzeug befuhr zwischen 8 und 16.45 Uhr die Ortslage Kefferhausen. In der Straße Mühlberg, kurz nach der Einmündung zur Dingelstädter Straße, kollidierte das Fahrzeug mit dem Metallzaun des Eckgrundstückes. Am Zaun entstand ein Schaden von mindestens 140 Euro. Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

