Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sprechanlage beschädigt

Nordhausen (ots)

Mindestens 1000 Euro Schaden richteten Vandalen am zurückliegenden Wochenende auf dem Gelände eines Schnellimbisses Im Krug an. Sie beschädigten die Wechselsprechanlage des Mc Drive. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

