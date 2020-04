Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fassaden beschmiert

Nordhausen (ots)

Unbekannte beschmierten am zurückliegenden Wochenende die Hausfassade am Landratsamt in der Behringstraße und die Fassade der Agentur für Arbeit. Außerdem erhielt das derzeit aufgestellte Zelt am Landratsamt einen neuen Anstrich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

