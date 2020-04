Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind nach Unfall mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Ebeleben (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Sonntagabend ein 13-jähriges Mädchen nach einem Unfall im Kyffhäuserkreis ins Krankenhaus geflogen werden. Sie war gegen 19 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Bundesstraße zwischen Allmenhausen und Billeben unterwegs. Als sie kurz hinter dem Ortsausgang nach links in eine Seitenstraße abbiegen wollte, erfasste ein Opel Corsa das Mädchen. Dessen Fahrerin überholte gerade einen Lkw, der hinter der jungen Radfahrerin fuhr. Das Kind erlitt schwere Verletzungen, die Autofahrerin blieb unverletzt. An der Unfallstelle kam es bis ca. 21 Uhr zu Behinderungen.

