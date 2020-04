Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einsatzgeschehen im Bereich Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am 17.04.2020 ereignete sich gegen 19:55 Uhr in der Ricarda-Huch-Straße Ecke Zuckerweg ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw. Ein Pkw-Fahrer wollte an besagter Kreuzung den Zuckerweg überqueren und übersah dabei einen anderen Pkw, welcher sich bereits auf dem Zuckweg befand. Es kam zum Zusammenstoß und es entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am 18.04.2020, gegen 04:20 Uhr kam es in Ilfeld auf der B81 zu einem Wildunfall mit einem Waschbären. Ein Pkw-Führer befuhr die B81 in Richtung Ilfeld, als in Höhe Netzkater ein Waschbär die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrzeugführer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Am 18.04.2020, gegen 23:30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin in der Hallesche Straße in Nordhausen, dass der LIDL-Markt hell erleuchtet war. Kurze Zeit später stürmten drei Personen mit jeweils zwei Einkaufstüten aus dem besagten Markt und flüchteten in Richtung Rotenburgstraße. Aufgrund der Dunkelheit konnten die Personen nicht weiter beschrieben werden. Wer kann Hinweise zu den drei Personen geben? Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell